Bestürzung in Laakirchen und Zell am Moos nach Tod zweier Motorradfahrer

Es war ein lauer Sommerabend, ideal für eine kleine Ausfahrt. Doch bevor sich Astrid W. am Montagabend auf ihr Motorrad schwingen konnte, musste sie noch in der Gemeinde Zell am Moos den Pass ihres Sohnes verlängern lassen. Zu ihrer Familie kehrte sie nicht mehr zurück. Auf der Weißenbachtalstraße bei Mitterweißenbach prallte die 46-Jährige frontal mit dem 57-jährigen Motorradfahrer Alfred F. aus Laakirchen zusammen.