"Beim Nikolaus geht es ums Teilen und das Füreinanderdasein"

Tobias Renoldner ist auch heute wieder der Nikolaus bei Advent am Dom in Linz.

Es gibt eine Schule im Land, die nur an einem Tag im Jahr geöffnet hat und an der man für einen Job ausgebildet wird, den man nur einen Tag im Jahr machen kann. Die Rede ist von der Nikolausschule der Katholischen Jungschar der Diözese Linz. Tobias Renoldner (35) hat dort bereits zweimal die Schulbank gedrückt und ist seit 15 Jahren als ausgebildeter Nikolaus im Einsatz: "Ich habe mit 20 Jahren in meiner Heimatgemeinde St. Georgen an der Gusen angefangen. Damals habe ich auch das erste Mal