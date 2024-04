Beim Hufschmied: Hammer, Zange, Amboss

I wü do eina", antwortete Wilfried Wallner seinem Vater, als der ihn mit 15 Jahren fragte, was er einmal werden wolle. "Wennst do eina wüst, dann werd’ Schmied", entgegnete dieser wiederum. "Do", das war das Pferdezentrum Stadl-Paura, das damals noch die Bundesanstalt für Pferdezucht und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft unterstellt war. Dieses "Do" war aber auch die Heimat der Wallners, nicht nur die berufliche.