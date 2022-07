Bedrohte Medizinerin: Hackerin will Schuldigen gefunden haben

Monatelang hatte sie Morddrohungen erhalten. "Ich werde dich hinrichten" und "Ich komme als Patient" stand in den E-Mails an die Seewalchner Hausärztin Lisa-Maria Kellermayr. Mittlerweile hat sie, wie berichtet, ihre Praxis geschlossen. Zumindest so lange, bis ein Weg gefunden ist, "die Ordination sinnvoll und sicher" zu führen. Die Allgemeinmedizinerin veröffentlichte die Drohungen in den Sozialen Medien. Das Echo war enorm.