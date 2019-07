Nach der Bluttat in einem Wiener Spital, bei der ein Patient einen Arzt niedergestochen und schwer verletzt haben soll, warnen heimische Kliniken: Die Gewalt gegen Spitalsmitarbeiter nehme zu. Das berichtet auch Christian Weinberger, Leiter der Pflege der Unfallambulanz des LKH Steyr und ausgebildeter Deeskalationstrainer. Seit zwölf Jahren hält er Schulungen, in denen er Kollegen und Pfleger in Ausbildung auf potenziell gefährliche Situationen vorbereitet.