Bau der A26: Wie die Brücke aus den Fluten stieg

Wer die Entstehungsgeschichte des Linzer Westrings (A26) in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verfolgt hat, weiß: Verzögerungen sind so etwas wie das traurige Markenzeichen der neuen Stadtautobahn. Es war also durchaus passend, dass gestern bei der Montage des ersten Teils der Fahrbahn der neuen Brücke nicht alles genau nach der strikten Zeitregie der Asfinag ablief: Eine der Seilbahnen, die für die Errichtung der Tragekonstruktion der Brücke über die Donau gespannt worden war, versagte gestern in den frühen Morgenstunden. In schwindelerregender Höhe arbeiteten Techniker noch vor Sonnenaufgang an der Behebung des Defekts, aber der Zeitverlust ließ sich trotz aller Bemühungen nicht mehr völlig aufholen. A26-Projektleiter Franz Sempelmann nahm die Verzögerung mit Humor: "Linz muss schon so viele Jahre auf den Westring warten, ein paar Stunden mehr fallen da wohl kaum noch ins Gewicht."

Erst am frühen Nachmittag konnte damit begonnen werden, das 45 Meter lange und 250 Tonnen schwere Brückenelement anzuheben. Damit dabei auch nichts verrutscht, war der Lastkahn zuvor am Grund der Donau fixiert worden.

Millimeter für Millimeter wurde der Stahlkoloss von einer hydraulischen Hebeeinrichtung in die Höhe gepresst, ehe er am späten Nachmittag schließlich die gewünschte Höhe erreicht hatte und zentimetergenau an den dicken Stahltrageseilen in der Mitte der Brücke montiert werden konnte.

In den kommenden Monaten wird sich dieses Schauspiel noch sechs Mal wiederholen. Etwa einmal pro Woche wird ein weiteres Fahrbahnelement hinzukommen, bis voraussichtlich Anfang Februar der Brückenschluss gelungen sein wird. Vorerst werden die Brückenteile nur provisorisch mit Stahlbolzen verbunden, erst nach einer abschließenden Kontrolle durch Vermessungstechniker werden sie fest miteinander verschweißt. Danach kann mit dem Bau der Betonfahrplatte begonnen werden.

Auch wenn die vierte Linzer Donaubrücke bereits im kommenden Jahr fertig aussehen wird, werden sich Linzer und Pendler noch länger gedulden müssen, ehe dieser erste Bauabschnitt der A26 für den Verkehr freigegeben wird. Frühestens im vierten Quartal 2024 werden alle Arbeiten an Beleuchtung, Belüftung und Videoüberwachung in den Tunnels und auf der Brücke abgeschlossen sein.

"Längste Hängebrücke der Welt"

Auch wenn der Westring nach wie vor umstritten ist und vor allem von Umweltschützern kritisiert wird, gewinnt Linz mit der Westringbrücke ein neues architektonisches Wahrzeichen. Mit einer Spannweite von mehr als 300 Metern ist diese Donauquerung die längste "echte Hängebrücke der Welt", heißt es von der Asfinag. Anders als etwa die Golden Gate Bridge in San Francisco kommt sie ohne tragende Pfeiler aus.

Die verkehrspolitischen Erwartungen an die Brücke sind hoch. "Der Westring wird ein Meilenstein für die Entlastung der Pendler im Zentralraum", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).