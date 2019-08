Ob in Handys und Laptops, in Akkubohrern oder in Haushalts- und Gartengeräten – Lithium-Batterien sind überall. Das Problem dieser Kraftpakete: 55 Prozent aller Batterien, also rund 1,4 Millionen Stück, landen in Österreich jedes Jahr im Restmüll. In Oberösterreich wurden im vergangenen Jahr 130 Tonnen Konsumbatterien, Starterbatterien und Akkus im Restabfall entdeckt. Dazu wurden weitere 1230 Tonnen an Elektroaltgeräten samt Batterien aussortiert.