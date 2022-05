Ball der Oberösterreicher: Das Innviertel zum Genießen

Das lange Warten hat bald ein Ende: Nach zwei Jahren Pause bringt der Ball der Oberösterreicher das Wiener Rathaus wieder zum Klingen. In acht Tagen findet das Großereignis in der Bundeshauptstadt statt: am Samstag, 21. Mai. Hauptakteur ist heuer das Innviertel mit all seinen kulinarischen und musikalischen Genüssen.