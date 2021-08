Ben Sadeq*, Davut Aman* und Mina Ayla (Namen geändert) kauern unter einer grünen Folie, in einem Verschlag am Rollfeld des Flughafens von Kabul. Neben ihnen starten ungarische Militärflugzeuge, füllen ihren Unterschlupf mit feinem Staub und aufgewirbeltem Müll. Dennoch sind die drei so glücklich wie seit Tagen nicht mehr. Sie haben es geschafft.