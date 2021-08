Autos, die auf Wasser abfahren

Staunen und Neugier spiegeln sich in den Gesichtern der Passanten, an denen der sandfarbene Oldtimer in der Linzer Herrenstraße vorbeirattert. Das Gefährt, das aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, ist kein Leisetreter. "Ab einer Geschwindigkeit von 70 km/h stecke ich mir die Ohrstöpsel rein", sagt Michael Stelzl. Der 25-PS-Motor röhrt hinter seinem Rücken. Vorne glotzen die Scheinwerfer wie die Augen eines Frosches.