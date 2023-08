Ausverkauf im Ennstal alarmiert die Forstwirte

"Das ist unglaublich!" – "Ein Skandal!" – "Das kann man doch nicht zulassen!" Sehr heftige Reaktionen hat in der Forstbranche der Exklusivbericht der OÖNachrichten über den Verkauf des Forstamtes Dreher in Weyer im Ennstal an einen deutschen Immobilienriesen ausgelöst. Es handelt sich mit einer Fläche von 6400 Hektar um das viertgrößte Forstgut in Oberösterreich, das zweitgrößte in privatem Familienbesitz.