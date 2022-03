82 englische Wintersportler sind derzeit im Berghotel Sonnalm untergebracht. In 1400 Metern Seehöhe, direkt an den Pisten der Wurzeralm gelegen, bräuchten sie am frühen Vormittag eigentlich nur noch in die Bindung steigen, um im Firnschnee ins Tal zu gleiten. Zurück auf den Berg würden sie dann allerdings nicht mehr kommen. Denn die Lifte des Skigebiets stehen still.