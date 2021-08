"Wenn es allen wieder besser geht, dann treffen wir uns auf ein Bier", sagt der junge Lenzinger Florian Eder mit der wohl nötigen Gelassenheit eines Lebensretters. Davor hatten sich Samstagnachmittag in der Ager bei Schörfling am Attersee dramatische Szenen abgespielt. Ohne den selbstlosen Einsatz des 20-jährigen Pflegers in einem Linzer Altenheim und dessen 46-jährigen Onkels hätte ein 19-Jähriger aus Steinbach am Attersee seine Gedankenlosigkeit wohl mit dem Leben bezahlt.