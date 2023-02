"Auffi, obi und Puiverl – wer versteht das bitte?"

Pünktlich um 14.15 Uhr wird im Pflegeheim "Seniorium" in Bad Kreuzen (Bezirk Perg) Kaffee und Kuchen serviert. Ein fest eingefahrenes Ritual, an dem die 86 Bewohnerinnen und Bewohner gerne festhalten. An diesem Tag sind es Teller mit Zwetschkenkuchen, die auf den mit Faschingsgirlanden und bunten Primeln dekorierten Tischen verteilt werden. Daraufhin macht sich Zufriedenheit breit. "Guad schmeckt der", sagt eine Seniorin.