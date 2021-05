Die Zahlen weisen in die richtige Richtung: Die Belegungen durch Covid-19-Patienten sowohl auf den Normal- als auch auf den Intensivstationen gehen konstant zurück. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Entlastung der Intensivstationen deutlich langsamer vor sich geht, wie die aktuellen Zahlen zeigen: Mussten Anfang April in Oberösterreich noch 256 Covid-Patienten auf Normalstationen behandelt werden, so waren es gestern nur noch 41.