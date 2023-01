Aufatmen in den Skigebieten: Die weißen Bänder sind Geschichte

Überraschungen gab es in Bad Leonfelden schon immer. Im Jahr 2019 zum Beispiel, als die Sternsteinlifte am 2. Jänner ihren Betrieb wegen Schneemangels einstellen mussten und zwei Tage später dank mühevoll zusammengetragener Reserven wieder öffnen konnten. Schon am 14. Jänner war wieder Ende im Skigelände: Neuschneemengen von bis zu einem Meter verhinderten eine Zufahrt zum Skigebiet. Auch in der laufenden Saison müssen die Betreiber einen Slalom bewältigen.