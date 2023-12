Auf der Suche nach dem Glück

Er war sechs Jahre lang "Glücksminister" von Bhutan, promovierte in Psychologie sowie Pädagogik in Genf, ist Gastdozent an mehreren internationalen Universitäten und buddhistischer Lehrer. Im Interview spricht Ha Vinh Tho bei seinem Besuch in St. Wolfgang darüber, wie man Glück messen kann, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und wie Glücklichsein sogar erlernbar ist.