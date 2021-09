Knapp 700 Menschen leben in der Gemeinde Auerbach im Bezirk Braunau. In den vergangenen Wochen hat es das kleine Auerbach aber unverhältnismäßig oft in die Schlagzeilen der Corona-Berichterstattung geschafft. Lediglich 34 Prozent der Bewohner waren mit Stand 20. September gegen das Coronavirus geimpft. In keiner anderen Gemeinde in Oberösterreich liegt die Impfquote niedriger.