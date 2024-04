Auch unter Gänsen gibt es Influencer und Follower

"Graugänse kann man nur verstehen, wenn man ihr Sozialleben versteht", sagt Ornithologin Sonia Kleindorfer. Sie muss es wissen, lebt doch die Verhaltensbiologin seit fast sechs Jahren mit dem schnatternden Vogelvolk zusammen. Die gebürtige US-Amerikanerin leitet die Konrad Lorenz Forschungsstelle der Universität Wien in Grünau im Almtal. In ihrem neuen, interessanten Buch (siehe unten) gibt Kleindorfer Einblick in neue Forschungsergebnisse.