Sie sind Retter in der Not. Dass sie aber auch abseits von Bränden, Unfällen oder Katastrophen zur Stelle sind, beweisen die 917 heimischen Feuerwehren mit der "Aktion 1.220". Bis Ende des Jahres investiert jede Feuerwehr mindestens 1220 Euro in die regionale Wirtschaft. Unterstützt werden sie dabei vom Landesfeuerwehrverband und den OÖNachrichten.