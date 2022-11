Die umstrittenen 17 Zelte, die auf dem Gelände der Asyl-Erstaufnahmestelle in Thalham in St. Georgen im Attergau Platz für rund 100 Asylantragsteller bieten, sie müssen geräumt werden. Und zwar bis kommenden Donnerstag. Bis Dienstag in einer Woche müssen die Notunterkünfte dann abgebaut werden.