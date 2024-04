Apotheker gegen Ärzte: Der lange Streit um das Impfen

Im Herbst brachte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) einen Stein ins Rollen. In der Diskussion um teils lange Wartezeiten für Corona-Impfungen sagte er: "Wir haben in Österreich eine Vielzahl von Apotheken, die durchaus in der Lage wären, das anzubieten." Bei der Apothekerkammer fand sein Vorschlag Anklang, bei den Ärzten hingegen stößt er auf Widerstand. Der Streit hält seit Monaten an, gestern wurde er um eine Facette reicher: Ulrike Mursch-Edlmayr, Kammerpräsidentin und Apothekerin