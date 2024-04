Anklage wegen schweren Betrugs nach dubiosem Immobiliendeal am Traunsee

Die ehemalige Seepension in der Traunsteinstraße in Gmunden

Als Gertrude Neuwirth ihre Liegenschaft am Traunsee verkaufte, konnte sie sich nicht mehr genau an ihr Geburtsdatum erinnern. Die Verträge, die ihr am 14. Oktober 2019 vorgelegt wurden, unterzeichnete sie abenteuerlich. Einmal gab die damals 83-Jährige den 33. Mai 1936 als den Tag ihrer Geburt an, eine zweite Urkunde unterschrieb sie mit dem 23. Mai 1963. Euro verwechselte sie mit Schilling, ihre Tochter mit den Enkelkindern.