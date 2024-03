Am Montag beginnt in Oberösterreich die Jagdsaison

Es ist kein Aprilscherz: Am 1. April – und nicht wie das Kalenderjahr am 1. Jänner – beginnt das neue Jagdjahr in Oberösterreich. "Im Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben – ein idealer Zeitpunkt also, die Jagdsaison wieder zu starten", sagt Christopher Böck, Geschäftsführer des Landesjagdverbands und Wildbiologe. Dabei ist in diesem Jahr die Natur aufgrund der hohen Temperaturen in den Wintermonaten bereits zwei bis drei Wochen früher dran als gewöhnlich.