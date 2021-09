Er ist das Herzstück des neuen Campus der medizinischen Fakultät: Der medSpace ist eine technische Meisterleistung. In seinem Inneren wird der gläserne Mensch Realität. Nicht als gesellschaftliche Dystopie, sondern im Namen der Wissenschaft. Mithilfe dreidimensionaler Bilderwelten werden in der 125 Quadratmeter großen und neun Meter hohen Blackbox angehende Mediziner in die Wissenschaft der Anatomie eingeführt. Hier ist das Reich von Primar Franz Fellner.