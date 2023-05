Als Oberösterreich in der Flut versank

Die ersten meteorologischen Vorboten der Jahrhundertflut 2013 in Mitteleuropa brauten sich in den letzten Tagen des Mai über einem der trockensten Gebiete der Welt zusammen: Über der Sahara in Nordafrika bildete sich ein seltenes Sharav-Tief und zog Richtung Griechenland. Über dem Mittelmeer baute das Wetterphänomen Kraft auf. Zusätzlich wurden nach besonders heißen Frühjahrstagen in Osteuropa feuchtwarme Luftmassen vom Schwarzen Meer Richtung Zentraleuropa herangeführt.