Sommer anno 1870: Die Bediensteten stehen unter mächtigem Druck, denn der Hausherr mahnt zur Eile. Schließlich will er den Zug nicht verpassen, der die ganze Familie von Wien ins Salzkammergut bringt. In den Sommermonaten, wenn sich Hitze und Ruß in der Stadt festgesetzt haben, möchten alle schnellstens aufs Land, um hier für einige Wochen die Sommerfrische zu genießen, so wie auch das kaiserliche Ehepaar Franz Joseph I.