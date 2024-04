Allererster Marathon: "Glücksgefühle wie nach der Matura"

42,195 Kilometer – eine Distanz, die bei vielen Läufern gleichermaßen Faszination und Ehrfurcht auslöst. Den ersten Marathon zu absolvieren sei immer mit einem großen Maß an Spannung verbunden, sagt Herbert Orlinger aus Linz. Der 63-Jährige absolviert am Sonntag seinen mittlerweile 260. Marathon und hält damit den Rekord in Oberösterreich. „Den ersten bin ich 2003 in Wien gelaufen und wollte den in einer Zeit unter vier Stunden schaffen. Aber das war unmöglich.