Lange mussten sie warten. Zuerst auf die Skigebiete, deren Lifte und Gondeln nicht öffnen durften. Dann auf den Schnee, der einfach nicht fallen wollte. Und schließlich noch darauf, dass die dichten Wolken endlich wieder Platz für die Sonne machen. Jetzt, am ersten Tag, an dem sich alle Wünsche der Skifahrer erfüllt haben, müssen sie wieder warten. Auf den ersten Schwung, der von der Kassa bei der Talstation in Hinterstoder noch eine gute Stunde weit entfernt ist.