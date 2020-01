Alkolenker verursachte Verkehrsunfall - 39-Jährige verletzt

Der 23-Jährige fuhr am Samstag mit seinem Pkw auf der B1 in Asten in Richtung Mauthausen. In einem Tunnelportal in der Gemeinde Asten geriet er mit seinem Fahrzeug plötzlich ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 39-Jährigen. Das Auto der Frau, die mit ihren drei Söhnen im Alter von einem, drei und fünf Jahren unterwegs war, wurde gegen das Tunnelportal geschleudert. Anschließend fuhr der 23-Jährige noch ca. 200 Meter weiter, angeblich um eine Pannenbucht aufzusuchen. Da das Fahrzeug aber nicht mehr lenkfähig war, schlitterte es entlang einer Leitplanke bis es schlussendlich schwer beschädigt zum Stillstand kam.

Die 39-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht werden. Ihre drei Söhne wurden ärztlich untersucht, erlitten jedoch außer einem Schock augenscheinlich keine Verletzungen.

Ein beim 23-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass der Mann aufgrund von Alkohol- und Suchtgiftkonsum fahruntauglich war. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.