Alkohol im Straßenverkehr: Viele Mythen noch immer weit verbreitet

In Oberösterreich wurden 2022 um 19 Prozent mehr Alkoholdelikte im Straßenverkehr verzeichnet.

"Sieh zu, dass du vorher genug isst". Der Rat, vor dem Alkoholgenuss üppig zu essen und sich die berühmte "Unterlage" zu verschaffen, ist weit verbreitet. "Der Glaube, dass ein voller Magen die Rauschwirkung von Alkohol mindert, ist schlichtweg falsch", so Christian Kräutler vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) bei der Veranstaltung "Alkoholmythen im Faktencheck" am Dienstag in Linz. Tatsächlich verzögere ein voller Magen die Aufnahme von Alkohol ins Blut "nur minimal".