Albtraum in Thailand: "Mein Bruder war ein Held und kein Raufer"

In Thailand tankte der gebürtige Ennsdorfer Max H. in den Wintermonaten seit Jahren Kraft und Sonne. Der 42-Jährige, der seit rund zehn Jahren in St. Valentin lebte, genoss auf der Insel Ko Phangan die Zeit am Strand sowie die zahlreichen Veranstaltungen – und war auch als DJ tätig. "Es war seine zweite Heimat.