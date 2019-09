Der Klettersteig Drachenwand am Mondsee lockte am Samstag 600 Kletterer an. "Das war ein Kolonnenbetrieb mit zahlreichen Leuten, die völlig ungeeignet sind, diesen Klettersteig zu absolvieren", berichtet der Mondseer Berfex Hans Gassner, der im Jahr 2008 den Klettersteig auf dem Ostgrat der Drachenwand errichtet hat.