Die Jägersprache bedient sich bildhafter Ausdrücke und umfasst an die 6000 Begriffe – und doch waren die Pattighamer Weidmänner kürzlich sprachlos. Was ihr Kollege Siegi Knoblinger bei der Treibjagd aufs Korn nahm, war außergewöhnlich. Der 49-jährige Maschinenschlosser erlegte einen Waschbären – den ersten seit 22 Jahren in Pattigham. Wie ungewöhnlich diese Beute ist, weiß der Rieder Bezirksjägermeister Rudolf Wagner. "Ich gehe seit 40 Jahren jagen, das habe ich noch nie gehört.