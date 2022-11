Oberösterreich sei überdurchschnittlich stark betroffen, aber "was uns betrifft, betrifft ganz Österreich", sagte am Montag ÄK-Präsident Peter Niedermoser und bekräftigte dies mit Zahlen. 100 Kassenstellen sind derzeit unbesetzt, davon 55 in Oberösterreich. In den kommenden Jahren ist eine Pensionierungswelle bei Medizinern zu erwarten: Aktuell sind 3474 Ärzte über dem gesetzlichen Pensionsalter, 17.310 werden in den nächsten zwölf Jahren dazukommen.