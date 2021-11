So wird überlegt, aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen die Christkindlmärkte ohne Gastronomie abzuhalten. "Wir spielen alle möglichen Szenarien durch, haben ein gutes 2G-Konzept", sagt die für die Linzer Märkte zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Laut diesem Konzept müssen Besucher bei den Konsumationsständen oder bei zwei Ausgabestellen den 2G-Nachweis erbringen, bekommen dann Armbänder und können Würstel, Punsch und Co. genießen. Lang-Mayerhofer: "Wir sind laufend in