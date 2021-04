Acht Feuerwehren bei Großbrand in Bad Hall im Einsatz

Ein Holzhaus steht in Bad Hall in Flammen. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam stand das Holzhaus bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die „Alarmstufe 2“ ausgerufen und so weitere Feuerwehren zur Unterstützung alarmiert. Zurzeit stehen 8 Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.

