Ab Dienstag warm und trocken: Der Altweibersommer zieht ins Land

Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen über 20 Grad: Ab Dienstag darf sich Oberösterreich auf klassisches, goldenes Oktoberwetter freuen.

Der Montag wird allerdings noch ein Übergangstag, an dem Österreich noch einmal der straffen Nordwestströmung ausgesetzt ist und sich dichtere Wolken an der Alpennordseite stauen. Im Osten ist das Wetter deshalb noch unbeständig, vor allem im südlichen Bergland und im Mühlviertel muss man noch mit Restwolken und Regenschauern rechnen. Im Westen hingegen, vor allem im Flachland im Innviertel, könnte es aber schon überwiegend sonnig werden.

Der Wind ist am Montag noch lebhaft mit Spitzen um die 40, da und dort auch bis zu 50 km/h. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1700 und 2200 Metern. Auch in der Nacht auf Dienstag können sich im Osten, zwischen dem Mühlviertel und der Pyhrnregion, noch Restwolken halten.

Im Westen rechnen die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bereits am Dienstag mit weitgehend ungetrübtem, "sehr schönem" Herbstwetter. Die Temperaturen bewegen sich am Montag noch zwischen 11 und 16 Grad, am Dienstag klettern sie bereits auf bis zu 18 Grad.

ZIB-Wettervorschau:

Feine Nachmittage

Spätestens ab Mittwoch hält der Altweibersommer im ganzen Land Einzug. Dann laden vor allem sehr feine Nachmittage, mit teilweise mehr als 20 Grad, zu Ausflügen und Spaziergängen ein. Lediglich die Nächte bleiben herbstlich frisch. Wie lange uns dieses "goldene Herbstwetter" erhalten bleibt, ist noch unklar. "Man muss sich anschauen, wie lange das anhält", sagt Alexander Ohms von der ZAMG. Zwar gebe es im Oktober oft lang anhaltende Schönwetterlagen, derzeit schaue es aber nicht danach aus. Am Wochenende dürfte die Bewölkung bereits wieder zunehmen und am Montag eine Störung durchziehen.

Hochdruckkeil über Westeuropa

Verantwortlich für die Wetterlage ist ein Hochdruckkeil von Spanien bis zur Nordsee, der sich langsam nach Osten ausdehnt und das Tief der vergangenen Woche abdrängt. Oberösterreich befindet sich aktuell genau zwischen diesen beiden Druckzentren.