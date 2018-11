Die Landjugend liegt ihr am Herzen

Die 25-jährige Helene Binder ist neue Bundesleiterin der Landjugend

Helene Binder Bild: (wildbild)

Erst seit Montag im Amt und schon voller Tatendrang: Die 25-jährige Innviertlerin Helene Binder ist neue Bundesleiterin der Landjugend und hat Großes vor. „Ich möchte mit unserem Schwerpunktprojekt ,Daheim kauf ich ein‘ den Jugendlichen bewusst machen, dass man mit dem Kauf von regionalen Produkten und Dienstleistungen die lokale Wirtschaft stärken kann.“ Ideen wie diese sollen auch der Landflucht entgegenwirken und ländliche Gemeinden zu lebenswerten Orten machen. „Außerdem möchte ich die Gemeinschaft im Land noch weiter stärken“, sagt die Innviertlerin.

Die Aktivitäten der Landjugend sind vielfältig: Laientheatergruppen, Ausbildungskurse, Ausflüge, Workshops, Bälle oder auch das Sensenmähen. In Letzterem konnte Österreich heuer wieder die Konkurrenz bei den Europameisterschaften in Tirol ausstechen. Wie aber ist die Qualitätsmanagerin aus Eitzing überhaupt zur Landjugend gekommen? „Ich habe das von Anfang an vorgelebt bekommen. Meine Geschwister waren schon dabei, und ich konnte es damals auch kaum erwarten“, sagt sie. „Wir konnten uns noch nicht via Handy vernetzen, daher gab uns die Landjugend ein besonderes Gemeinschaftsgefühl.“ Besonders gefalle ihr, dass der Verein für alle Menschen offen steht: „Es gibt kein ,Du gehörst nicht dazu‘, jeder wird herzlich aufgenommen.“

Was die Landjugend für die heutigen 14- bis 35-Jährigen attraktiv mache, sei die vielfältige Freizeitgestaltung, die Vernetzung innerhalb Österreichs und auch das Pflegen von Traditionen, ohne dabei zu vergessen, auch mit der Zeit zu gehen.

Hat sie doch einmal genug von der Landjugend oder ihrem Brotberuf, verbringt sie ihre Zeit gerne auf dem Bauernhof ihrer Eltern. „Dort kann ich herunterkommen.“ Trotzdem sei sie nicht überfordert von ihren Aufgaben. „Die Landjugend ist ein Hobby und gleichzeitig eine Lebenseinstellung. Freizeit und Arbeit fließen so ineinander, dass sich eine perfekte Work-Life-Balance ergibt.“

