Wie aus der Neuen Galerie das Lentos wurde

Am 18. Mai 2003 wurde das Linzer Kunstmuseum Lentos von Bundespräsident Thomas Klestil nach 29 Monaten Bauzeit eröffnet. Damit war nicht nur Raum für künstlerische Entfaltung und Vertiefung, sondern auch ein architektonisches Glanzstück für die Stadt Linz geschaffen. Jahrelang war der Lentos-Gründungsdirektor Peter Baum dem damaligen Bürgermeister Franz Dobusch (SPÖ) mit seinem Drängen auf ein Museum in den Ohren gelegen. Was lange gewährt hatte, wurde endlich gut.