Seit 150 Jahren fährt Kaiser Franz Josef auf dem Wolfgangsee

Der elegante, 225 Personen fassende und 33 Meter lange Raddampfer "Kaiser Franz Josef I.", kurz "Franz Josef", stach 1873 erstmals in See.

Was ist 33 Meter lang, macht seit 150 Jahren Schaufelradgeräusche, fährt auf dem Wolfgangsee und kann bis zu 225 Passagiere schlucken? Richtig: der legendäre Raddampfer "Kaiser Franz Josef I.", der am 20. Mai 1873 zum ersten Mal in See stach – als Beitrag zu Kaiser Franz Josephs 25-jährigem Regierungsjubiläum. Und das Schöne daran: das Schiff dreht auch heute noch auf dem Wolfgangsee seine Runden.