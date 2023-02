Schwarz und weiß – wie der LASK, so das Leben

Auf dem Tisch sind Ordner aufeinandergestapelt. Darin hat Günther Waldhör gesammelt, was er für sein Projekt braucht: Er will die Geschichte des LASK in Geschichten erzählen. "Ich habe vor einer halben Ewigkeit begonnen, und es wird auch noch eine halbe Ewigkeit dauern", erzählt der 57-Jährige im schwarzen LASK-Pololeiberl. Er trägt eine Uhr mit dem Schriftzug des Klubs, vor ihm steht eine Kaffeetasse mit dem LASK-Logo.