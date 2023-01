Palais Kaufmännischer Verein: Ein Haus mit Geschichte

Dichtes Gedränge im Palais: Das wird beim KV-Ball am 28. Jänner unter dem Motto „La dolce vita“ wieder so sein.

Einmal im Jahr putzt sich das Haus, das seit 125 Jahren an der Linzer Landstraße ein Blickfang ist, ganz besonders heraus. Am letzten Samstag im Jänner hält der Kaufmännische Verein traditionell hier Hof. Am 28. Jänner wird dies zum 72. Mal so sein. Wäre da nicht die Pandemie gewesen, der Kaufmännische Verein wäre mit seinem (zusammen mit der WKO Oberösterreich veranstalteten) Ball, der als KV-Ball bestens bekannt ist, schon dem "75er" nahe.