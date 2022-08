Oberösterreich setzt die Segel

Im Grunde genommen wäre die Szenerie sehr beschaulich und entschleunigend wie eine Yoga-Nidra-Übung: Das weiche Licht, das leise Plätschern des Wassers und die tiefenentspannende Aura des Attersees in der Morgendämmerung – was will man mehr? Naja, ein stärkerer Wind wäre zweckdienlich, denn die 273 Segler, die sich vor einer Woche auf 116 Booten um sieben Uhr Früh gerade an der Startlinie vor dem Union-Yacht-Club Attersee positionieren, wollen keine Meditationsübung absolvieren, sondern