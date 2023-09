Nervenkitzel beim Canyoning: Auf in die Schlucht

Augen zu, leicht in die Knie gehen und durchatmen. Dann der Sprung – in das 13 Grad kalte Wasser in der Burggrabenklamm in Unterach am Attersee. Doch dabei bleibt es nicht: Denn der mit Felsen und Baumstämmen durchwachsene Weg, den sich das Wasser in der Schlucht gebahnt hat, führt weiter ins Tal hinunter. "Der Ausgang ist erst ganz unten, da gibt es keine Alternative", sagt Roland "Hatzi" Hatzenbichler, Canyoning-Guide der Outdoorfriends am Attersee.