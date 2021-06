Wir wohnen doch als Mühlviertler mitten in einem Lein-Anbaugebiet", dachten sich Judith und Günther Rabeder, als sie 2012 für einen Kunden auf der Suche nach hochwertigen Leinsamen waren. In der Theorie lagen die Niederwaldkirchner richtig. In der Praxis jedoch sollte ein Abenteuer beginnen, welches sie bis heute zu einem der größten Lein-Produzenten des Landes werden ließ – nicht ohne Rückschläge.