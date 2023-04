Hier ballert Oberösterreich an der Weltspitze mit

Mit der Partie zwischen Titelfavorit FBC Linz Urfahr und ÖTB Drösing wird heute um 11 Uhr am Sportplatz in Zwettl die verkürzte Saison in der Männer-Feldbundesliga der Faustballer angepfiffen. Die Niederösterreicher sind dabei die „Exoten“ in Österreichs höchster Spielklasse: Alle neun Gegner kommen ausnahmslos aus Oberösterreich. Ganz ähnlich die Situation in der Damen-Bundesliga: Hier sind acht von zehn Teams im Land ob der Enns beheimatet.