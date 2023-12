Freiheit des Wortes

Am Anfang war das Ende. Und dazwischen lagen 33 Tage. 33 Tage voller Freude, Trauer, Verzweiflung, Wut und Hoffnung. Den Anfang dieser 33 Tage markiert der 8. Mai 1945. Kriegsende im zerstörten Oberösterreich. Das Ende dieser 33 Tage mag weltpolitisch keine Rolle gespielt haben. Doch den Menschen in diesem Land, im taumelnden Oberösterreich, bedeutete es die Welt. Es war der 11. Juni 1945, jener Tag, an dem die Oberösterreichischen Nachrichten erstmals erschienen. Um zu verstehen, warum dieser