Wer, so wie ich, in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts ein österreichisches Gymnasium besuchte, erfuhr schon in der Unterstufe, dass ein gewisser Adalbert Stifter ein oberösterreichischer Dichter ist, der vor seinem Tod ziemlich lange Sätze über Landschaften geschrieben hat. In der Vorweihnachtszeit war "Bergkristall" die weit verbreitete Klassenlektüre.