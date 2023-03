Durch Linz geführt werden

"Meine Stadtführungen beginne ich am liebsten mit einem Flug über Linz", sagt Martin Luger. Statt zum Flughafen Hörsching begibt sich die kleine Gruppe, die sich zur Stadtführung mit dem Austria Guide angemeldet hat, ins Alte Rathaus am Linzer Hauptplatz. In der großen Empfangshalle folgt dann der große Aha-Moment. Der Boden des 420 Quadratmeter großen Foyers ist mit einer Fotofolie der Stadt Linz aus der Vogelperspektive im Maßstab 1:500 beklebt.